RTÜK, firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ü yayına çıkaran TV5 kanalı hakkında inceleme başlattı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkaran TV5 televizyonu büyük tartışma yarattı. Şükür'ün "Düşünme Vakti" programına konuk olması sonrasında harekete geçen RTÜK, TV5 kanalı hakkında inceleme başlatırken, sunucu Mehmet Ali Kayacı'nın kanal yönetimi tarafından kovulduğu iddia edildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise "Mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. Gerekli inceleme başlatıldı." açıklamasını yaptı.