RTÜK Başkanı Şahin: Türk Adaleti Narin'e Kıyanlara Cezayı Verdi

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: TÜRK ADALETİ NARİN'E KIYANLARA HAK ETTİKLERİ CEZAYI VERDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasındaki kararın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk adaleti Narin kızımıza kıyan canilere hak ettikleri cezayı verdi. Yüreklerimiz buruk, içimiz kan ağlasa da hukuk devletinde olduğumuzu bilmenin gönül rahatlığını yaşıyoruz. RTÜK olarak elim olayın ilk anından itibaren hassas bir teraziyle söz konusu yayınları takip ederek gerekli müdahaleleri yaptık. İlk soruşturma aşamasında maalesef başarısız sınav veren medyamız uyarılarımızın etkisiyle kendilerinden beklenen duyarlılık ve olgunluğa erişerek halkımızı bilgilendirdi. Yoğun mesai yürüten yargı mensuplarımıza ve haberci dostlarımıza teşekkür ederken, ülke olarak böylesi acı olayları artık yaşamamayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA,