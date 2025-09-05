Haberler

RTÜK Başkanı Şahin'den Yeni Yayın Dönemi Mesajı

RTÜK Başkanı Şahin'den Yeni Yayın Dönemi Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminin başlaması nedeniyle yayıncılara hayırlı olsun mesajı vererek, reyting kaygılarının milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini vurguladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni yayın döneminin başlaması nedeniyle 'hayırlı olsun' mesajı paylaştı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kıymetli yayıncılarımız; her yeni yayın dönemi, sadece ekranlarımız için değil, aslında toplumumuzun ortak hafızası için de yeni bir başlangıçtır. Sizlerin bu süreçte gösterdiğiniz emek, gayret ve özveri; ekran başındaki milyonlara ulaşan en güçlü değerdir. Biliyorum ki yayıncılık, büyük fedakarlık gerektiren, mesai kavramını çoğu zaman ortadan kaldıran bir meslek. Sizler, bu zorluğu sevgiyle ve mesleğinize olan bağlılıkla aşarak, izleyiciye güven veren bir yayıncılık anlayışı ortaya koyuyorsunuz. Bu yıl özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle, yayınlarınıza bir anne-babanın, bir çocuğun, bir gencin gözünden bakmanızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumun ihtiyaç duyduğu en büyük şey, ekranlardan yayılan güven, samimiyet ve değerlerdir" ifadelerini kullandı.

Artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerin önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Yayıncı kuruluşlarımızın yeni dönemle birlikte artan reyting kaygılarının, milli ve manevi değerlerimizin önüne geçmemesi, milli güvenliğimizi zedelememesi, kişi hak ve hürriyetlerine saygısızlığa yol açmaması büyük önem taşımaktadır. Yalan haber ve dezenformasyondan uzak durularak, reyting çabasının tatlı bir rekabet anlayışıyla sürdürülmesi en önemli temennimizdir. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine yürekten inanıyor, verdiğiniz katkı ve gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Yeni yayın döneminin hepimiz için bereketli, verimli ve izleyicilerimize değer katan bir süreç olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
İstanbul'da pazartesi günü okullar 10.00'da açılacak

İstanbul'da ilk gün okula gidiş saatleri değişti
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız

CHP çok keskin bir yol ayrımında! Özel ilk kez bu kadar ne konuştu
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç biter bitmez aradı! Erdoğan'dan Hakan Çalhanoğlu'nu terleten uyarı

Maç biter bitmez aradı! Erdoğan'dan Hakan'ı terleten uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.