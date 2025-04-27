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RTÜK Başkanı Şahin'den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım Açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım Açıklaması
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bu topraklarda milletin sesini kısmaya çalışan her güç, er ya da geç yenik düşmüştür.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Bu topraklarda milletin sesini kısmaya çalışan her güç, er ya da geç yenik düşmüştür. 27 Nisan gecesi, bu hakikatin bir kez daha teyit edildiği gündür." ifadelerini kullandı.

Şahin, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İradesine ipotek konulmak istenen bir milletin suskunluğa zorlandığı, korkutmayı, sindirmeyi, yön vermeyi marifet bilen vesayet odaklarının bir kez daha sahnede olduğu 27 Nisan e-muhtırası seçilmiş iradeyi tehdit eden bu zihniyetin son çırpınışlarından biri olarak kayda geçti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının o gece vesayetin diliyle değil, milletin iradesiyle konuştuğunu belirten Şahin, "Muhtıra girişimi, hukukun ve demokrasinin kararlı duruşu karşısında hükümsüz kaldı. Bu topraklarda milletin sesini kısmaya çalışan her güç, er ya da geç yenik düşmüştür. 27 Nisan gecesi, bu hakikatin bir kez daha teyit edildiği gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
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