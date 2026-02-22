Haberler

RTÜK Başkanı Daniş'ten yayıncılık anlayışına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamu düzeni ve ahlakı göz önünde bulundurarak sorumlu yayıncılık anlayışını benimsediklerini belirtti ve medya etiği konusuna dikkat çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz. Aklın korunması, ailenin korunması, ahlakın korunması." ifadelerini kullandı.

Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçek etkinin reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında 3A formülünü esas alıyoruz. Aklın korunması, ailenin korunması, ahlakın korunması. Medyanın yalnızca bir eğlence veya bilgilendirme aracı olarak değerlendirilemeyeceği aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren bir araç olduğu gerçeğinden hareketle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içeriklerin üretilmesini geleceğimiz için önemsiyoruz. Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürünün devamına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz
Meksika'da kartel lideri öldürüldü, ülke karıştı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! ABD'li turistler rehin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda

Bakan yardımcılığına atanmıştı! Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada

İftardan sonra tekme tokat kavga ettiler
Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Galatasaray'ı korkutan tablo

Galatasaray'ı korkutan tablo