RTÜK Başkanı Daniş'ten Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından medya kuruluşlarına, resmi açıklamaları ve teyitli bilgileri dikkate almaları gerektiğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından medya kuruluşlarına, resmi kurumların yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri dikkate almaları gerektiği konusunda uyardı.

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Medya kuruluşlarımıza toplumsal huzuru ve yayıncılık sorumluluğunu gözeterek resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri dikkate almaları gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz."

