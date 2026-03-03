İsrail'de Cnn Türk Ekibine Gözaltı.

(ANKARA) - RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, CNN Türk ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasına ilişkin, "Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir" açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, X hesabından, İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere ilişkin açıklamada bulundu.

Daniş, "Hakikatin dünyaya ulaştırılmasını engellemeye yönelik basın mensuplarına dönük müdahalelere bir yenisi daha eklenmiştir. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Gazetecilerin görevlerini özgür, güvenli ve bağımsız bir ortamda icra etmeleri temel bir haktır. Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA