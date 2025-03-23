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RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına "İmamoğlu" uyarısı

RTÜK Başkanı'ndan televizyon kanallarına
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, televizyon kanallarına "Ekrem İmamoğlu soruşturması" ile ilgili dikkat çeken bir uyarı yaptı. Şahin, "Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum." dedi.

Televizyon kanallarına "Ekrem İmamoğlu soruşturması" ile ilgili dikkat çeken bir uyarı yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Kanunlara aykırı yayın yapan tv kanallarına uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur. Son bir defa uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

RTÜK BAŞKANI'NDAN TELEVİZYON KANALLARINA DİKKAT ÇEKEN UYARI

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından yayın yapan televizyon kanallarına uyarıda bulundu. Şahin, kanunlara aykırı yayın yapan televizyon kanallarına sert cezalar uygulayacaklarını belirtti.

"DAHA ÖNCE PROGRAM DURDURMALARA VARAN MÜEYYİDELER UYGULAMIŞTIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şahin şunları söyledi: "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı! Daha önce de belirttiğimiz üzere; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca yürütülen soruşturmalarla ilgili medyamızın itidal ile hareket etmesi, Taraflı ve gerçek dışı haberlere değil yetkililerden gelen resmî bilgi ve açıklamalara yer vermeleri, kanun ve ilke kararlarına uygun yayıncılık yapmaları hususunda gerekli uyarıları yapmış, akabinde de kanunlara uyumayan yayıncı kuruluşlarla ilgili ilk Üst Kurul toplantımızda en üst sınırdan program durdurmalara varan müeyyideler uygulamıştık.

"LİSANSLARINI İPTAL EDEBİLİRİZ"

Belirtmek isterim ki; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret hatta tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, en nihayetinde lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanacağı önemle ve tekraren duyurulur.

"SON BİR DEFA İHTAREN UYARIYORUZ"

Bu süreçte itidalli yayın yapan, tarafsız bir şekilde halkı bilgilendirme çabasıyla hareket eden yayıncı kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, uyarılarımızı dikkate almayan, hukuk dışı yayınlara devam eden, sayısı birkaç taneyi geçmeyen yayıncı kuruluşları da son bir defa ihtaren uyardığımızı belirtmek istiyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

RTÜK Başkanı'ndan İmamoğlu uyarısı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıSelman kaya:

ulan hiç bu kadar korkulan bir siyasetçi görmemiştim... neymiş bu Ekrem İmamoğlu...

Yorum Beğen181
Yorum Beğenme40
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Haber YorumlarıHakan Demir:

bu milleti ve medyayı susturamayacaksınız , RTÜK adalet sanada lazım

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme57
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Haber YorumlarıLeman A.:

Aslında demek istediği ya İmamoğlu‘nu kötülersiniz ya da ben sizin icabınıza bakarım

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıWingchun07 null:

kötülükte sınır yok bunlarda

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıSefs:

ULAN BU İMAMOĞLU DAN NE KADAR KORKUYOSUNUZ,NE YAPACAGİNİZİ SASİRDİNİZ...

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Halk tv sözcü provokatörlük yapıyor gereğini yapın o Zaman kardeşi kardeşe kırdırcak

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Haber YorumlarıMustafa Varna:

terikçilik güzel bir şey herhalde

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Ortada bir yanlışlık var bu şahıs rtükün değil RTEükün başkanı

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Haber YorumlarıCHP Savar:

ooo çok kritik ??

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Tabi TV’ler dikkat edecek ama RTÜKte çok fazla sıkmalı haber elme hakkimizi kullanabilmeliyiz her şey dengede olmalı tabii ki sokaklara davet konusuna kesinlikle katılmıyorum her şey hukuk çerçevesinde olmalı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
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