RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: 'Gazze'nin sesi Türkiye'de yankılanıyor'

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye Gazze'nin sesini duyan, acısını hisseden, haklı mücadelesini kendi mücadelesini bilen bir ülkedir. Biz her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Ankara Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 45 farklı ülkeden öğrencisiyle mezuniyet töreni düzenledi. Törene RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

'GAZZE'NİN GÖZYAŞI ANADOLU TOPRAĞINA DÜŞER'

Törende konuşan RTÜK Başkanı Şahin, gençlerin sadece kendi ülkelerini değil, insanlığın geleceğini şekillendirecek bireyler olduğunu söyledi. Ortak değerler etrafında birleşen bir gençlik olarak merhameti, adaleti ve hakkaniyeti temsil eden gençlerin birlikteliği başaran bir nesil olduğunu belirterek, "Gazze'den gelen öğrencilerimiz aramızda. Onlar da mezun olacaklar ve ilerleyen dönemde mezun olmak için burada eğitimlerine devam edecekler. Kıymetli gençler, Gazze'de çocuklar oyun odalarında değil savaşın gölgesinde büyüyorlar. Anneler, evlatlarını okula değil enkazdan hayata uğruyorlar. ve siz tüm bu karanlığın içinden geçerek buraya ulaştınız. Geldiniz çünkü umudu bırakmadınız. Kaleminizden vazgeçmediniz. Sessiz ama derin bir mesaj verdiniz hepimize. Biz hala buradayız, ayaktayız, öğreniyoruz, direniyoruz. Bu mesajı bütün dünyaya tekrar verdiniz. Sizler yalnızca mazlum değil, aynı zamanda vakur bir duruşun temsilcilerisiniz. Asla başınızı öne eğmeyin. Bize gösterdiniz ki zulüm karşısına susmamak yalnızca bir hak değil aynı zamanda insan olmanın sorumluluğudur. Burada olmanız bizim için sadece bir misafirperverlik değildir. Gerçek bir kardeşliktir. Bu ülkenin kalbi sizlerle çarpar. Dualarla sizlere ulaşıyoruz. Çünkü biz biliriz ki Kudüs'ün yüzü İstanbul'un vicdanında yankı bulur. Gazze'nin gözyaşı Anadolu toprağına düşer. ve bilin ki Türkiye Gazze'nin sesini duyan, acısını hisseden, haklı mücadelesini kendi mücadelesini bilen bir ülkedir. Biz her zaman biz her zaman sizlerin yanındayız" diye konuştu.

'GENÇLER BU MEDENİYETİN UMUT IŞIĞI OLACAK'

İmam hatip okullarının yeniden açılmasını sağlayan Milli Eğitim eski Bakanı Tevfik İleri'nin torunu olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise törende, 'Son Ders' başlıklı kapanış dersini gerçekleştirdi. İleri, konuşmasında "Sizleri gördükçe, burada konuşulanları dinledikçe, bu sahnede gösterdiğiniz sevgi, saygı, hoşgörü vesaire gibi kavramları nasıl sahiplendiğinizi görünce açıkçası benim yüreğim yine ve yeniden umutla doldu. Türkiye için umutla doldu. Bu coğrafya için umutla doldu ve medeniyetimiz için umutla doldu. Ben gönülden inanıyorum ki hayat size hangi zorlukları gösterirse göstersin ki hepimiz biliyoruz ki çeşitli zorluklarda yüzleşeceksiniz. Hepimizin yüzleşmiş olduğu gibi yüzleşmekte olduğu gibi. Hayat ne gibi ilginç kurgularla karşınıza çıkarsa çıksın işte o değerlerinize sahip çıktığınız sürece sizler başarılı olacaksınız. Biz bunu biliyoruz. Sizler başarılı olacaksınız ve aslında sadece başarılı olmakla kalmayacaksınız. Bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu medeniyetin umut ışığı olacaksınız" ifadelerini kullandı.