RTÜK Başkanı Daniş, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü ve 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daniş, NSosyal hesabındaki mesajında, radyonun, sesiyle mesafeleri aşan, sözüyle gönüllere dokunan en köklü iletişim mecralarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de radyo yayıncılığının yıl dönümünde, toplumu doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiyle buluşturan tüm radyo emekçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dijital dönüşümle birlikte daha da güçlenen radyo yayıncılığının, kamu yararını önceleyen sorumlu anlayışla yoluna kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Sesimiz bir, sözümüz güçlü. Nice yıllara."