Haberler

RTÜK Başkanı Daniş, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, radyo emekçilerini kutladı ve radyo yayıncılığının önemine değindi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü ve 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daniş, NSosyal hesabındaki mesajında, radyonun, sesiyle mesafeleri aşan, sözüyle gönüllere dokunan en köklü iletişim mecralarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de radyo yayıncılığının yıl dönümünde, toplumu doğru, tarafsız ve güvenilir bilgiyle buluşturan tüm radyo emekçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dijital dönüşümle birlikte daha da güçlenen radyo yayıncılığının, kamu yararını önceleyen sorumlu anlayışla yoluna kararlılıkla devam edeceğine inanıyorum. Sesimiz bir, sözümüz güçlü. Nice yıllara."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
ABD ve İran, savaşı sona erdirecek için anlaşmak üzere

Savaşta sürpriz gelişme! ABD basını duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Aziz Yıldırım'ın kızından babasının adaylığı sonrası bomba paylaşım

Babasının adaylığı sonrası yaptığı paylaşım bomba

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Pelin Karahan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Diri diri toprağa gömülünce...

Bu sahne psikolojisini bozdu

Icardi Türkiye'yi terk ediyor! Eşyalarını bile topladı

Ve beklenen son!