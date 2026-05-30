Hollanda'da "Açık Çatı Günleri" etkinliği düzenlendi
Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 'Açık Çatı Günleri' etkinliğinde 42 binanın düz çatıları halka açıldı. Ziyaretçiler, merdiven ve köprülerle birbirine bağlanan 12 çatıyı yürüyerek gezdi, kent manzarasını izledi. Çatılarda ayrıca yeşil alan düzenlemeleri ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Kentteki 1 milyon güneş paneli ise 110 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.
Hollanda'nın Rotterdam kentinde Rotterdamse Dakendagen Vakfı, bu yıl "Açık Çatı Günleri" etkinliğinin 11'incisini düzenledi.
Etkinlikte, Rotterdam kent merkezindeki 42 binanın düz olarak inşa edilen çatıları halka açılırken, ziyaretçiler; merdiven ve köprülerle birbirine bağlanan 12 çatıyı, çatıdan çatıya yürüyerek gezdi ve kentin manzarasını seyretti.
Yeşil alan düzenlemeleriyle parkı andıran çatılara çıkma imkanı bulan ziyaretçiler, kenti; farklı mimari yapılara sahip binaları ve manzarayı izledi. Bazı çatılarda da çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Rotterdam kent merkezinde yaklaşık 150 futbol sahası büyüklüğünde düz çatı bulunuyor.
Kent genelindeki çatılarda bulunan yaklaşık 1 milyon güneş paneli de 110 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda enerji üretiyor.
11'incisi düzenlenen etkinlik, yarın ve 6-7 Haziran'da da yapılacak.