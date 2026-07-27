Haberler

Motosiklet Derneği'nden Istranca Dağları Sürüşü ve Ziyaret

Motosiklet Derneği'nden Istranca Dağları Sürüşü ve Ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rotasız 59 Motosiklet Derneği üyeleri, Kırklareli'nin Istranca Dağları'na düzenledikleri sürüş etkinliği kapsamında Üsküp Belediyesini ziyaret etti.

Rotasız 59 Motosiklet Derneği üyeleri, Kırklareli'nin Istranca Dağları'na düzenledikleri sürüş etkinliği kapsamında Üsküp Belediyesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmail Yiğit ile beraberindeki motosiklet tutkunları, Üsküp Belediye Başkanı Halil Çallı ile bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette motosiklet turizmi, doğa rotaları ve bölgenin tanıtımına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp üyelerine teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Yiğit de misafirperverliği dolayısıyla Çallı'ya teşekkür ederek, benzer etkinliklerle bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA
Ankara'dan İsrail'i saf dışı bırakan hamle! Yeni rota Türkiye ve Suudi Arabistan

Türkiye'den İsrail'e tarihi şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

CHP'yi sarsan iddia doğrulandı: Tüm imkanları seferber ettim
Messi'nin maç izlemeye geldiğini duyan Arjantinliler stadyuma akın etti

Ünlü ismin şehre geldiğini duyan yüzlerce hayranı soluğu orada aldı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı

Bunu hiç beklemiyordu! Gece denize girdi, neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam

G.Saray 35 milyon Euro'yu beğenmedi! İşte Singo için istenen dev rakam
CHP'nin kalesi İzmir'de 24 belediye başkanı ve tüm ilçe örgütleri Yeni Parti'ye geçiyor

CHP'nin kalesi yıkılıyor! Kılıçdaroğlu'nu terk eden terk edene
Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı