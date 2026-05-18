Rosatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nde durumun tehlikeli aşamaya geldiğini bildirdi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumun 'geri dönülmez noktaya' yaklaştığını belirterek, Avrupa'ya gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Likhachev, son 24 saatte santral ve Energodar kentine onlarca saldırı düzenlendiğini, şehrin 11 saat elektriksiz kaldığını ve radyasyon riskinin büyüdüğünü ifade etti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumun "geri dönülmez noktaya" yaklaştığını belirterek, Avrupa'ya gerilimin düşürülmesi için çabalarını artırma çağrısında bulundu.

Likhachev, Rusya'nın Nijnıy Novgorod şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son 24 saatte Zaporijya Nükleer Santrali ve tesisin bulunduğu Energodar kentine onlarca saldırı düzenlendiğini söyledi.

Ukrayna ordusunun santral ile tesisin bulunduğu bölgeye yönelik saldırılarını artırdığını ifade eden Likhachev, santral ve kent üzerindeki baskının giderek arttığını kaydetti.

Likhachev, "Şehir 11 saat boyunca elektrikten mahrum kaldı. Şimdi elektriği yeniden sağladık ancak zaman zaman kesintiler yaşanıyor." dedi.

Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumun tehlikeli bir aşamaya geldiğine işaret eden Likhachev, "Geri dönülmez noktaya gittikçe daha fazla yaklaşıyoruz ve şu anda tüm Avrupa'nın Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu yatıştırmak için çabalarını artırması gerekiyor. Durum, geri dönülmez noktaya doğru çok hızla ilerliyor." diye konuştu.

Likhachev, santral çevresindeki gelişmeleri "ateşle oynamak" olarak değerlendirerek, "Durum, günden güne artan çok büyük radyasyon riski taşıyor. Biz durumun kontrol altında olması için her şeyi yapıyoruz. Bugün de durum kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın tesise topçu saldırısı gerçekleştirdiği bildirilmişti. Rus ordusu, "Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda" bulunan tesisin kontrolünü, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
