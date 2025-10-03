Rönesans Rezidans Davasında Yargılamaya Devam Edildi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu 269 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, yapı denetim şirketinin tutuklu yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu salonda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, yapı denetim şirketi yetkilisi A.K'nin ise katılmadığı duruşmada, müşteki ve taraf avukatları salondaki yerini aldı.

Bazı müştekiler ve avukatlar, dava dosyasındaki yapıda yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarını yanlarında getirdi.

Müştekilerden Cemile İncili, yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazından 2 gün sonra sağ kurtarıldığını ancak ablası ve yeğeni kaybettiğini söyledi.

Yakınlarının cenazelerine hala ulaşılamadığını ifade eden İncili, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Müşteki Meryem Bıyıksız da evlatlarına mezar olan rezidansın yapımında suçu bulunanların hak ettiği cezayı çekmesini talep etti.

Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, savunmasında, Rönesans Rezidans'ın yapım aşamasında her şeyi o dönemin yönetmeliğine uygun olarak yaptığını öne sürdü.

Rönesans Rezidans'ın bölgenin "en popüler, görkemli ve iddialı yapısı" olduğunu ancak depremde yıkılmasıyla adının farklı şekilde anıldığını belirten Coşkun, "En ufak bir kusurum varsa verilecek en ağır cezayı kabul ediyorum." dedi.

Diğer tutuklu sanıklar Eraslan ve Seküçoğlu da suçsuz olduklarını savunarak tahliyelerini istedi.

Tutuklu sanık Seküçoğlu'nun cezaevinde geçirdiği süre içerisinde psikolojisinin bozulduğunu ifade etmesi üzerine müşteki Bıyıksız, tepki göstererek salonu terk etti.

Sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Rezidansta 269 kişi yaşamını yitirmişti

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans yıkılmış, binanın enkazında Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu ve A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın da aralarında olduğu 269 kişi yaşamını yitirmişti. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı.

Rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın 11 Temmuz'da görülen duruşmasında, tutuksuz sanıklardan kontrol elemanı Ö.A. ile sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi paylaşılmış ve dosyadaki sanık sayısı 6'ya düşmüştü.