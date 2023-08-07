Romanyalı kızlar Türkiye'de yaban mersini hasadı yaptı

Yaban mersini hasadını Romanyalı kızlar yaptı

Romanyalı kız öğrenciler tarladan yaban mersini topladı

BURSA - Yaban mersini üreticiliği hakkında bilgi almak için Türkiye'ye gelen Romanyalı kız öğrenciler tarlaya girip yaban mersini hasadına katıldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir çiftliğin sahibi olan Ahmet Kahrıman, kızı Saliha Kahrıman'ı erasmus eğitimi için Romanya'ya gönderdi. Saliha Kahrıman'ın eğitim sürecinde tanıştığı Romanyalı kız öğrenciler Paula Anghelache, ikiz kardeşler Maria Alecsa Olaru ve Loana Elise Nicol Olaru Yaban mersini üreticiği hakkında bilgi almak için Türkiye'ye geldi. Bursa'nın Orhaneli ilçesinin yolunu tutan Romanyalı kızlar Çivili Mahallesi'nde Çiftçi ve aynı zamanda Yaban Mersini Kooperatif Başkanı Ahmet Kahrıman'ın çiftliğinde yılın son yaban mersini hasadını yaptılar.

Çiflik sahibi Ahmet Kahrıman, "Kızımız Romanya'da Erasmus eğitimi alırken tanışmış olduğu arkadaşlarına yaban mersini ürettiğimizi anlatmış. Onlarda gayet meraklı bir şekilde bahçemizi görmek istemişler. Bu kızlar daha önce Romanya'da, İtalya'da yaban mersini tadına bakmışlar ne olduğunu biliyorlar. Bizde bu tarlamızı gösterelim dedik onlara. Yılın son hasadını yaptırdık. Geldiler tadına, lezzetine, dayanıklılığına, aromasına hayran kaldılar. Yaban mersininin değişik çeşitleri olduğunu her bir cinsinin ayrı tad lezzet ve aromasının olduğunu kendilerine anlattık. Dağ yöresi yaban mersini Türkiye'de ve dünyada bir numara olduğunu kendilerine gösterdik ve onlarda dokunarak, koklayarak, ve tadına bakarak bu kaliteyi tescillemiş oldular" dedi.

Romanyalı kız öğrenciler öğrenmek istedikleri yaban mersini üreticiliği ve yetiştiriciliği hakkında bilgiler edinirken, ıhlamur çiçeği de toplayarak ailelerine götürdüler. Ayrıca gönüllerince eğlenme zamanınıda yaşadılar.