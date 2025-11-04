Romanyalı Cornalla Kurşun İhtida Töreniyle Müslüman Oldu
Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Romanyalı Cornalla Kurşun, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, Kurşun'u İslam dininin inanç esasları ve ibadetler konusunda bilgilendirdi ve kendisine 'Zehra' ismini verdi.
Kelime-i Şehadet getiren kadın, "Zehra" ismini aldı.
Kurşun'a Kur'an-ı Kerim ve İhtida Belgesi verildi.
Kaynak: AA / Süleyman Aslan - Güncel