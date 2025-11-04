Haberler

Romanyalı Cornalla Kurşun İhtida Töreniyle Müslüman Oldu

Güncelleme:
Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Romanyalı Cornalla Kurşun, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, Kurşun'u İslam dininin inanç esasları ve ibadetler konusunda bilgilendirdi ve kendisine 'Zehra' ismini verdi.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde yaşayan Romanyalı Cornalla Kurşun, düzenlenen "ihtida" töreniyle Müslüman oldu.

İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, müftülükte düzenlenen törende, Kurşun'u İslam dininin inanç esasları ve ibadet konusunda bilgilendirdi.

Kelime-i Şehadet getiren kadın, "Zehra" ismini aldı.

Kurşun'a Kur'an-ı Kerim ve İhtida Belgesi verildi.

Kaynak: AA / Süleyman Aslan - Güncel
