Romanya, İHA Hareketliliği Üzerine F-16'ları Havalandırdı

Romanya'nın, Ukrayna sınırı yakınlarında insansız hava aracı (İHA) hareketliliği tespit edilmesi üzerine hava sahasını korunmak için 2 F-16 savaş uçağını havalandırdığı bildirdi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece saatlerinde radar sisteminin Ukrayna'nın İzmail Limanı yakınlarında 5 hava hedefi tespit ettiği belirtildi.

Bu tespitin üzerine Romanya hava sahasını korumak amacıyla 2 F-16 savaş uçağının havalandığı ifade edildi.

İHA'lardan birinin Romanya hava sahasına girdiği, 10 dakika sonra Ukrayna'ya doğru ilerlediği belirtilen açıklamada, Tulcea kentindeki yerleşim yeri yakınlarında gerçekleşen hareketlilik nedeniyle birkaç saatliğine kırmızı alarm durumuna geçildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, savaş uçaklarının Romanya hava sahasında İHA'ya müdahalede bulunmadığı ancak Ukrayna'ya geçen İHA'ların ardından patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Romanya'da herhangi bir hasar tespit edilmediği, NATO üyesi olan ülkenin hava sahası ihlallerinin yakından takip edildiği kaydedildi.

Bu arada, Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA