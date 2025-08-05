Romanya'nın İlk Cumhurbaşkanı Ion Iliescu Hayatını Kaybetti
Komünist lider Nikolay Çavuşesku'nun devrilmesinin ardından Romanya'nın ilk cumhurbaşkanı Ion Iliescu, 95 yaşında akciğer kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetti. Iliescu, 1989'da devrime liderlik yapmış ve iki dönem cumhurbaşkanlığı yapmıştır.
Komünist lider Nikolay Çavuşesku'nun devrilmesinden sonra Romanya'nın ilk cumhurbaşkanı olan Ion Iliescu'nun 95 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.
Başkent Bükreş'teki Prof. Dr. Agrippa Ionescu Acil Klinik Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 2019'da akciğer kanseri teşhisi konulan Iliescu'nun 9 Haziran'dan bu yana hastanede tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Iliescu'nun bugün öğleden sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.
Romanya'da 1989'da devrime liderlik yapan Iliescu, 1989-1996 ve 2000-2004 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapmıştı. 1989 devrimi sırasındaki ölümlerde rolü olduğu gerekçesiyle Iliescu hakkında 2018'de "insanlığa karşı suç işlemekten" dava açılmıştı.