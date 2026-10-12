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Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, Karadeniz'de ateşkese öncelik verilmesini istedi

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Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, Lüksemburg'daki AB toplantısı öncesinde Ukrayna ile Rusya arasındaki enerji ateşkesini desteklediklerini söyledi. Karadeniz'de ateşkesin öncelik olduğunu belirten Toiu, ticari gemilere saldırıları kınadı.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda sağlanan "ateşkesi" desteklediklerini, Karadeniz'de ateşkesin öncelik olduğunu söyledi.

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Toiu, Romanya'nın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde ve Bulgaristan'da ticari gemilere yönelik saldırıları kınadıklarını belirtti.

Karadeniz'in gıda alanında tüm dünya için hayati olduğunu kaydeden Toiu, Karadeniz'de tahılın güvenli şekilde taşınmasının da önemini vurguladı.

Toiu, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda sağlanan "ateşkesi" desteklediklerini ifade ederek, "Bunların sürdürülebilir olması önemli. Karadeniz'de ateşkes öncelik olmalı. Karadeniz, gıda güvenliği açısından hayati önem taşıyor." dedi.

Rusya'nın "ekmeği silah olarak" kullanmaması gerektiğini dile getiren Toiu, Romanya'nın Rusya'ya yönelik baskısını sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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