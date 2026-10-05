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Romanya'da Cumhurbaşkanı Dan, hükümeti kurma görevini 4'üncü isme, Niculescu'ya verdi

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Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, gensoru oylaması sonucu hükümetin düştüğü ülkede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ulusal medyaya göre Niculescu, Dan'ın siyasi krizde hükümeti kurma görevi verdiği 4'üncü isim oldu.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, gensoru oylaması sonucu hükümetin düştüğü ülkede Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdiğini açıkladı.

Dan, gensoru oylamasıyla hükümetin düşürülmesinin ardından Romanya'nın içinde bulunduğu "siyasi krizden" çıkması ve yeni başbakan adayının belirlenebilmesi için parti liderleriyle bir kez daha bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Dan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Niculescu'ya hükümeti kurma görevi verdiğini söyledi.

Ulusal medya, Niculescu'nun, gensoru oylamasıyla hükümetin düşmesinin ardından Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği 4'üncü isim olduğunu yazdı.

Dan, gün boyunca başkent Bükreş'te merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR), Ulusal Liberal Partisi (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR), Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) gibi partilerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Hükümeti kurma çalışmaları başarısız oldu

PSD ve AUR tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmişti.

Partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da AP üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra PNL'den Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini vermişti. Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamamıştı.

Romanya Cumhurbaşkanı Dan, en son, bir diğer AP üyesi Siegfried Mureşan'a 17 Eylül'de aynı görevi vermiş, Mureşan'ın kabinesi de 30 Eylül'de parlamentoda reddedilmişti.

Kaynak: AA
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