Romanya'da Avrupa Parlamentosu ve yerel seçimler başladı

Romanya'da seçmenler Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerini ve yerel yöneticileri belirlemek için sandık başına gidiyor.

Seçmenler, yerel saatle 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Avrupa Parlamentosunda Romanya'ya ayrılan 33 koltuk için 4'ü bağımsız 12 partiden 494 aday yarışıyor.

Yerel seçimde ise 3 bin 180 belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

Oy verme işlemi saat 22.00'de sona erecek.