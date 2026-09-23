Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Avrupa'nın hibrit savaşın hedefinde olduğunu BM'de söyledi

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Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, Rusya'dan gelen tehdidin Ukrayna ile sınırlı olmadığını, Avrupa'nın hibrit bir savaşın hedefinde olduğunu söyledi.

Dan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın güvenlik ortamını doğrudan etkilediğini ifade eden Dan, " Rusya'dan gelen tehdit Ukrayna ile sınırlı değil. Avrupa siber saldırılar, dezenformasyon, sabotaj ve kritik altyapıya yönelik saldırıları kapsayan bir hibrit savaşın hedefinde." dedi.

Dan, ülkesinin Ukrayna ile sınır olması nedeniyle savaşın etkilerini çok yakından hissettiğini söyleyerek Romanya hava sahasının birçok kez ihlal edildiğini ve insansız hava araçlarının (İHA) ülke sınırları içerisine düştüğünü anımsattı.

Romanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurgulayan Dan, Moldova'nın da Rusya kaynaklı hibrit tehditlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dan, Romanya'nın savunma harcamalarına da önem verdiğini ifade ederek ülkesinin NATO'nun savunma harcamalarının artırılmasına ilişkin hedefini desteklediğini kaydetti.

Kaynak: AA