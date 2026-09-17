Romanya Cumhurbaşkanı Dan, 3 aylık aradan sonra yeni başbakan adayı için partilerle görüşüyor

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Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, gensoru oylaması sonucu hükümetin düşürülmesinin ardından ülkenin içinde bulunduğu "siyasi krizden" çıkması ve yeni başbakan adayının belirlenebilmesi için yaklaşık 3 aylık aranın ardından yeniden parti liderleriyle görüşmelere başladı.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), Dan'ın sabah saatlerinden itibaren başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda ülkenin siyasi parti liderlerini ağırlamaya başladığını kaydetti.

Dan'ın yeni başbakan adayının belirlenebilmesi için gün boyunca Romanya'daki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR), Ulusal Liberal Partisi (PNL), Romanya'nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR), Romanya Macarlarının Demokratik Birliği (UDMR) gibi partilerin liderleriyle bir araya geleceği belirtildi.

Dan ile görüşen PSD lideri Sorin Grindeanu, basına yaptığı açıklamada, hükümeti kurmaya hazır olduklarını yinelerken, AUR lideri George Simion da partisinin olmadığı hiçbir hükümet için olumlu görüş bildirmeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Dan, başbakan adayının belirlenebilmesi için en son 23 Haziran'da parti liderleriyle bir araya gelmiş, süreç hazirandan bu yana devam etmemişti.

Hükümeti kurma çalışmaları başarısız oldu

Partiler arası anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Eugen Tomac'ı başbakan olarak görevlendirmiş ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra, PNL'den Adrian Veştea'ya başbakanlık görevini vermişti.

Yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 isimlik yeni kabine güvenoyu alamamıştı.

Öte yandan, PSD ve AUR tarafından 5 Mayıs'ta yapılan gensoru oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış, ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmiş oldu.

Kaynak: AA