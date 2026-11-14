Romanya açıklarında Palau bayraklı kargo gemisine İHA saldırısı düzenlendi

Romanya açıklarında Palau bayraklı kargo gemisine İHA saldırısı düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında Palau bayraklı kargo gemisinin İHA saldırısına uğradığı, ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ukrayna'ya giden gemide yangın çıkmadığı aktarılırken, Savunma Bakanı Stefan Radu Opera saldırıyı doğruladı ve soruşturmanın sürdüğünü söyledi.
Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında Palau bayraklı bir kargo gemisinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı belirtildi.
Ulusal basında yer alan haberlerde, Palau bayraklı bir kargo gemisinin Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında İHA saldırısına uğradığı, mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
Kargo gemisinin Ukrayna'ya doğru yol aldığı bilgisi paylaşılırken, İHA saldırısı sonrası gemide yangın çıkmadığı aktarıldı.
Romanya Savunma Bakanı Stefan Radu Opera da saldırıyı doğrulayarak, "Tüm gelişmelerden haberdar edildik. Ölen ya da yaralı yok. Soruşturma devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Önceki aylarda da Romanya'nın Karadeniz açıklarında en az 2 gemi İHA saldırısına uğramıştı.