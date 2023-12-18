Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nde Resim Sergisi Açıldı

"8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" kapsamında hazırlanan, "Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları" başlıklı resim sergisi ziyarete açıldı.

Ressam Ahmet Umur Deniz ve atölye öğrencilerinden oluşan 32 sanatçının yaptığı 60 tablo, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisi'nde sergilendi.

Serginin açılışında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Yalın ve Roman Kahramanları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan konuşma yaptı.

Sergide İstanbul, Troya ve Rus edebiyatı temaları işleniyor

AA muhabirine açıklamada bulunan ressam Deniz, sergiyi 3 ana tema üzerinden oluşturduklarını belirterek, "Bir temada 20 öğrenci var. Bazı ressam arkadaşlar 3 temaya birden katıldı. Projelerin bir tanesi Troya, bir tanesi İstanbul, bir diğeri de Rus edebiyatı temalı img." dedi.

Deniz, roman temalarını tuvale taşıma fikrini Ömer Asan ile geliştirdiklerini kaydederek, "Hangi romanlar üzerine resim çizileceğini Ömer belirledi. Romanları öğrencilere verdik. Öğrenciler okuduktan sonra bunlarla ilgili kompozisyonları oluşturdu. Okuduktan sonra romanlar üzerine notlar aldılar ve en son, gördüğünüz resimler oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Serginin öğrenciler arasında dayanışma fikri oluşturduğuna dikkati çeken Deniz, "Bir araya gelen genç arkadaşların dayanışma içerisinde yaptığı bir çalışma. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Sonucunun da etkili olduğunu, ressam arkadaşların kişiliklerini ve duyarlılıklarını yansıttığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sergi 29 Aralık'a kadar açık olacak

Maltepe Üniversitesinden bazı öğrenciler de roman kahramanı kılığında sergide bulundu.

Sergide, Türk romancılar Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar ve Kemal Tahir'in yanı sıra Cengiz Aytmatov, Mihail Bulgakov, Lev Tolstoy gibi yazarların klasik eserlerine dair resimler yer alıyor.

Sergi 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Festival yarın başlıyor

Yarın başlayacak 8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali ise 21 Aralık'a kadar Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde okurla buluşacak.

Son 100 yılda Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından festivalde ele alınacak.

Açılış konuşmasını yazar Gülten Dayıoğlu'nun yapacağı etkinliğe İnci Aral, Hilmi Yavuz, Haydar Ergülen, Oya Baydar, Feridun Andaç, Aslı E. Perker, Tuna Kiremitçi, Metin Celal, Adnan Özer, Serhat Demirel, Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, İbrahim Dizman, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Güncel Önkal, Prof. Dr. Rüstem Arslan, Dr. Egemen Ozan Sönmez, Doç. Dr. Haluk Öner, Doç. Dr. Selda Uygur Gürbüz, Yusuf Çotuksöken, Kenan Göçer, Esra Yapıcıoğlu, Hasan Öztürk, Elvan Kaya Aksarı, İmren Tübcil, Mustafa Okumuş, Serkan Türk, Neslihan Önderoğlu ve Fecri Polat konuk olacak.