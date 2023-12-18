Üye Girişi
Haberler

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nde Resim Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Abone Ol

8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali kapsamında hazırlanan 'Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları' başlıklı resim sergisi, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Sergide İstanbul, Troya ve Rus edebiyatı temaları işleniyor.

"8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" kapsamında hazırlanan, "Edebiyattan Tuvale Roman Kahramanları" başlıklı resim sergisi ziyarete açıldı.

Ressam Ahmet Umur Deniz ve atölye öğrencilerinden oluşan 32 sanatçının yaptığı 60 tablo, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mehmet Özen Sanat Galerisi'nde sergilendi.

Serginin açılışında Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Yalın ve Roman Kahramanları Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ömer Asan konuşma yaptı.

Sergide İstanbul, Troya ve Rus edebiyatı temaları işleniyor

AA muhabirine açıklamada bulunan ressam Deniz, sergiyi 3 ana tema üzerinden oluşturduklarını belirterek, "Bir temada 20 öğrenci var. Bazı ressam arkadaşlar 3 temaya birden katıldı. Projelerin bir tanesi Troya, bir tanesi İstanbul, bir diğeri de Rus edebiyatı temalı img." dedi.

Deniz, roman temalarını tuvale taşıma fikrini Ömer Asan ile geliştirdiklerini kaydederek, "Hangi romanlar üzerine resim çizileceğini Ömer belirledi. Romanları öğrencilere verdik. Öğrenciler okuduktan sonra bunlarla ilgili kompozisyonları oluşturdu. Okuduktan sonra romanlar üzerine notlar aldılar ve en son, gördüğünüz resimler oluşturuldu." ifadesini kullandı.

Serginin öğrenciler arasında dayanışma fikri oluşturduğuna dikkati çeken Deniz, "Bir araya gelen genç arkadaşların dayanışma içerisinde yaptığı bir çalışma. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Sonucunun da etkili olduğunu, ressam arkadaşların kişiliklerini ve duyarlılıklarını yansıttığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sergi 29 Aralık'a kadar açık olacak

Maltepe Üniversitesinden bazı öğrenciler de roman kahramanı kılığında sergide bulundu.

Sergide, Türk romancılar Ahmet Hamdi Tanpınar, Halide Edip Adıvar ve Kemal Tahir'in yanı sıra Cengiz Aytmatov, Mihail Bulgakov, Lev Tolstoy gibi yazarların klasik eserlerine dair resimler yer alıyor.

Sergi 29 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Festival yarın başlıyor

Yarın başlayacak 8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali ise 21 Aralık'a kadar Maltepe'deki Marmara Eğitim Köyü'nde okurla buluşacak.

Son 100 yılda Türk romanındaki belli başlı yazar ve eserler, festival konukları ve öğrenciler tarafından festivalde ele alınacak.

Açılış konuşmasını yazar Gülten Dayıoğlu'nun yapacağı etkinliğe İnci Aral, Hilmi Yavuz, Haydar Ergülen, Oya Baydar, Feridun Andaç, Aslı E. Perker, Tuna Kiremitçi, Metin Celal, Adnan Özer, Serhat Demirel, Ercan Yılmaz, Oğuz Şenses, İbrahim Dizman, Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Güncel Önkal, Prof. Dr. Rüstem Arslan, Dr. Egemen Ozan Sönmez, Doç. Dr. Haluk Öner, Doç. Dr. Selda Uygur Gürbüz, Yusuf Çotuksöken, Kenan Göçer, Esra Yapıcıoğlu, Hasan Öztürk, Elvan Kaya Aksarı, İmren Tübcil, Mustafa Okumuş, Serkan Türk, Neslihan Önderoğlu ve Fecri Polat konuk olacak.

Kaynak: AA / Güncel

Roman Kahramanları Edebiyat İstanbul Maltepe Edebiyat Festival Sanat Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title