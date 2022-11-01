Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaatta tesadüfen bulunan gizemli lahit açıldı! İçindekileri gören kalakaldı

Güncel Haberler

Bolu'da bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'nde açıldı. Lahitten aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı.

Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı.

Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı

VİNÇLE ÇIKARILDI

Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı

İÇİNDE 3 İNSANA AİT KEMİK BULUNDU

Bolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı. Müze etrafında toplanan meraklı vatandaşlar da lahidin açılmasını izledi. Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı. Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile gözyaşı damlası şişesi çıktı. Lahitte inceleme sürüyor.

Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı

Roma dönemine ait lahitten insan kemikleri çıktı

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title