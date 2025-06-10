Roma'da Filistin Destekçileri, AB'nin Sessizliğini Protesto Etti

İtalya'nın başkenti Roma'da bir grup Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan "Madleen" gemisini alıkoymasını ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının buna karşı "sessiz kalmasını" protesto etti.

AB kurumlarının Roma'daki diplomatik temsilciliği önünde "Sessizliği bozuyoruz: Herkes Özgürlük Filosuyla beraber" çağrısıyla gerçekleşen protestoda, yüzlerce protestocu, AB ve Avrupa Parlamentosu'nun İsrail karşısında sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Göstericiler, ayrıca gemide alıkonulan ve halen gözaltında tutulan aktivistlerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Bazı protestocular, AB ve İtalyan hükümetinin, İsrail'in işlediği soykırım suçuna ortak olduğunu savundu.

Protestocular, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze için gıda", "Elinizi Özgürlük Filosundan çekin", "İsrail'e silah göndermeyi durdurun", "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler açtı.

Gösteride sık sık "Soykırımı durdurun", "Hepimiz anti-siyonistiz, hepmiz Filistinliyiz", "Şimdi ve her zaman direniş", "Siyonist İsrail, terörist devlet" ve "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

Filistinli Öğrenciler Hareketinin lideri Maya Issa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu gösteriyi Avrupa Komisyonu'nun (Roma'daki) merkezi önünde düzenlemeye karar verdik, çünkü Özgürlük Filosu mürettebatının tutuklanan üyelerinin birçoğu, AB vatandaşları, buna AP milletvekili Rima Hassan da dahil." dedi. Issa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla Avrupa kesinlikle derhal tüm mürettebatın, AP üyesi de dahil olmak üzere derhal serbest bırakılmasını talep etmelidir. Çünkü kendisini bu yeni suçla lekeleyemez ve bir kez daha Filistin halkına yönelik soykırıma suç ortağı olamaz. Ayrıca Avrupa'nın da Filistin halkına yönelik soykırım konusunda tavır almasını ve her şeyden önce AB ile İsrail arasındaki anlaşmanın sonlandırılmasını söylemek için buradayız."

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etmiş ve gemidekileri alıkoymuştu.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu.