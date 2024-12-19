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ROKETSAN, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda Yeni Nesil Ürünlerini Sergilemekte

ROKETSAN, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda Yeni Nesil Ürünlerini Sergilemekte
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ROKETSAN, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'na katılarak Güneydoğu Asya'daki işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Fuarda tanksavar sistemleri, hava savunma füzeleri ve diğer yeni nesil ürünler sergileniyor.

Roket ve füze üretimi konusunda uluslararası bir oyuncu haline gelen ROKETSAN, Güneydoğu Asya'daki işbirliklerini artırmak için Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda yeni nesil ürünleriyle yerini aldı.

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı, Vietnam Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde başkent Hanoi'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

22 Aralık'a kadar sürecek etkinlikte Güneydoğu Asya'daki işbirliklerini güçlendirmeyi hedefleyen ROKETSAN, sahada başarısını kanıtlamış ve rakiplerinden performans olarak öne çıkan sistemleriyle fuarda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk bayrağını dört kıtada dalgalandıran bir firma olarak uluslararası fuarlara katılmaya ve son teknolojiye sahip sistemlerini sergilemeye devam ettiklerini belirtti.

Güçlü bağların olduğu Güneydoğu Asya ile ilişkileri bir adım daha öteye taşımak için katıldıkları Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda, tanksavar sistemlerinden hava savunma sistemlerine ve üstün özelliklere sahip füzelere kadar birçok ürünlerini sergilediklerini aktaran İkinci, "Bu fuarda yapacağımız görüşmelerle yeni ihracat başarılarına ulaşarak ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil etmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ROKETSAN, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'nda, tanksavar sistemlerinden kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'u, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi ve OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemini, hava savunma sistemlerinden ise SUNGUR hava savunma füze sistemini, HİSAR-O (RF) hava savunma füzesini ve uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER'i sergiliyor.

Bunların yanı sıra ÇAKIR seyir füzesi, TRLG-230 ve TRG-300 füzesi de ROKETSAN standında yer alıyor. ROKETSAN, fuarda deniz sistemleri alanında ise BARBAROS kıyı savunma sistemini beğeniye sunuyor.

Kaynak: AA / Tolga Yanık - Güncel
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