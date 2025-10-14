Rojin Kabaiş'in Ölümü İçin Adalet Arayışı Sürüyor

'KATİLLER YAKALANANA KADAR DURMAYACAĞIZ'

Van'da kaldığı yurttan 27 Eylül'de ayrıldıktan sonra 15 Ekim'de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş için Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi yerleşkesindeki yürüyüşün ardından Eğitim Fakültesi'nin önünde toplanan grup, basın açıklaması yaptı. Burada Kürtçe konuşan Rojin'in annesi Aygül Kabaiş, "Kızımın katilleri kendini saklamasın, kim öldürmüşse ortaya çıkarılsın. Bizim namusumuz, tüm Türkiye'nin namusudur. Biz kabul etmiyoruz. Nereye kadar giderse gitsin, peşinde olacağız. Katiller yakalanana kadar durmayacağız. İdam edilmesini istiyoruz" dedi.

'ROJİN'İN ÇIĞLIĞI BİZİM ÖFKEMİZDİR'

Öğrenciler adına açıklamayı yapan Berivan İğin ise fail ya da faillerin yakalanmasını isteyerek, "Rojin'in ölümü, ilk günden beri biliyoruz ki; intihar değil cinayetti. Adli Tıp raporunda bulunan iki DNA, Rojin Kabaiş'in katledilmesinin üzerinden aylar geçtikten sonra açığa çıktı. Ancak hala fail ya da failler ortada yok, hala gerçekler karartılmak isteniyor. Bu cinayet sadece Rojin'in değil, hepimizin yaşamına yönelmiş bir saldırıdır. 'Bir Rojin Kabaiş daha olmasın' diye bugün burada toplandık. Biz kadınlar buradan bir kez daha haykırıyoruz. Rojin Kabaiş ölümü neden aydınlatılmıyor? Kimler, neden korunuyor? Rojin'in katledilmesinde payı olan, suçu gizleyen, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Rojin'in çığlığı bizim öfkemizdir" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,