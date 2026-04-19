Nizamettin Kabaiş: "Gülistan Doku'nun Dosyası Çözüldü, Allah'ın İzniyle Rojin'in de Failleri Bulunacak"

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Van'da 27 Eylül 2024'te kaldığı öğrenci yurdundan çıktıktan 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret için Tunceli'ye geldi. Nizamettin Kabaiş, " Gülistan Doku'nun dosyası çözüldü, biz de şu an çok umutluyuz. Allah'ın izniyle Rojin'in de failleri bulunacak" dedi.

Van'da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü sahilinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ailesi, Tunceli'ye gelerek Gülistan Doku'nun ailesini ziyaret etti.

Baba Nizamettin Kabaiş, yaptığı açıklamada, Gülistan Doku ve kızının dosyalarında benzerlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Gülistan Doku'nun ailesini ziyaretine geldik. Onlar bizden daha da çok acı çektiler. 6 senedir onlara acı çektiriyorlar. Rojin'in dosyası da bunun benzeridir. Gülistan dosyasında da Rojin dosyasında da vali yanlış hareketler yaptı. Ambulansın içinde bizi sıkıştırdı. Valiye çok fazla bir şey demiyorum ama rektörde ciddi sıkıntılar var. Gülistan Doku dosyasında her şey açığa çıktı. Gülistan Doku'nun dosyası çözüldü, biz de şu an çok umutluyuz. Eminim ki bizim olayımız da aynı şekilde çözülecek. Allah'ın izniyle Rojin'in de failleri bulunacak. Bakanımız söz vermiş, Rojin ile Rabia Naz'ın dosyalarının inceleneceğini söylemiş. Katiller kimse onlara en ağır ceza verilsin. Kimin parmağı bu işlerde varsa, kim olursa olsun failler cezasını çeksin, kimse cezasız kalmasın."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

Kaynak: ANKA