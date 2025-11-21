Haberler

Rojin Cizre'de Konser Verdi

Rojin Cizre'de Konser Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ses sanatçısı Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen kitap fuarı etkinliği kapsamında sahne aldı. Konserde, halkıyla buluşan Rojin, Cizre'nin kültürel değerlerine vurgu yaptı.

Ses sanatçısı Rojin, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konser verdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkıları, Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" programı kapsamında konser düzenlendi.

Mir Parkı'ndaki konserde sanatçı Rojin sahne aldı ve sevenleri ile buluştu.

Rojin, konser öncesinde kentte bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, düzenlenen kitap fuarının Cizre ilçesi için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.

Rojin, şunları kaydetti:

"Kitap fuarı Cizre'nin kültürünü, değerlerini, güzelliklerini bize tekrar yaşatıyor. Cudi Dağı'nın gölgesinde Mem-u Zin efsanesinin, Melaye Cezeri'nin ve Nuh Gemisi'nin izinde sizlerle şarkılar paylaşmak, aynı duyguda buluşmak çok değerli."

Şarkılarını Türkçe ve Kürtçe seslendiren sanatçıya, vatandaşlar da eşlik etti.

Konsere katılanlar sanatçının seslendirdiği hareketli şarkılar eşliğinde halay da çekti.

Konsere gelen vatandaşlardan Emre Yiğit, Şırnak'ın artık sosyal etkinliklerle anıldığını söyledi. Gündüz kitap fuarı, akşam da sanatçı Rojin'in konserine katıldıklarını ifade eden Yiğit, "Cizreli gençler için çok iyi bir ortam oluştu. Bize bu imkanları sağlayan Valiliğimize ve kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Eylem Encü de Rojin'in konserinde çok eğlendiklerini belirterek, "İlçemizde güzel etkinliklerin yapıldığını görmek bizleri çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.