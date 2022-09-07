Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı

Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı. Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı. Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu. İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı. Kanal temizlik aracı ile rögara arıtma hortumu çekilerek taşan hattaki atıklar toplandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tıkanık hatla ilgili sorun giderildi, mavi su akışı durduruldu.

"BU SORUNU BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİLER"

"YAKLAŞIK 200 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Dükkanını su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade ederek, "Yukarıda kot yıkamacı var. Sabah geldiğimde iş yerimin sular altında olduğunu gördüm. Suların acil çekilmesi gerektiğini söyledik. Ortalama 200 bin lira zararım var. Bütün dükkanım sular altında kaldı Kenan Polat" dedi.