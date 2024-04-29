Rögar borusuna düşen kirpiler kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da rögar borusuna düşen iki kirpi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde bir konteyner kentte rögar borusuna düşen iki kirpiyi gören çocuklar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan 10 dakikalık çalışma sonrası kirpiler bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekipler tarafından kurtarılan kirpiler doğaya salınırken, çocuklar itfaiye erlerine teşekkür etti.