Roe-Wade kararının iptali New York'ta protesto edildi (2) ABD Yüksek Mahkemesi, dün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD Yüksek Mahkemesi, dün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD'nin New York kentinde göstericiler kararı protesto etmek için bir araya geldi. AA / Eren Abdullahoğulları - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Togo Cumhuriyeti New York Güncel Haberler

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