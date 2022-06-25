Roe-Wade kararının iptali New York'ta protesto edildi (2) - Haberler

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Roe-Wade kararının iptali New York'ta protesto edildi (2)

AA - Eren Abdullahoğulları - Güncel
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ABD Yüksek Mahkemesi, dün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

ABD Yüksek Mahkemesi, dün ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti. ABD'nin New York kentinde göstericiler kararı protesto etmek için bir araya geldi.

AA / Eren Abdullahoğulları - Güncel

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