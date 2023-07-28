Rock Müzik Efsanesi Mick Jagger'ın 80. Yaşını Kutlama Mesajı

Çarşamba günü 80. yaşını kutlamaya hazırlanan rock müzik efsanesi Mick Jagger için, resmi Rolling Stones Twitter hesabı, müzisyenin hayatından kesitler içeren bir videonun yanı sıra doğum gününü kutladı ve 'rock'a devam' mesajını paylaştı.

Çarşamba günü 80. yaşını kutlamaya hazırlanan rock müzik efsanesi Mick Jagger için, resmi Rolling Stones Twitter hesabı, müzisyenin hayatından kesitler içeren bir videonun yanı sıra doğum gününü kutladı ve "rock'a devam" mesajını paylaştı.

Jagger, 1943'te İngiltere'nin Dartford kentinde doğdu. 1962'de Keith Richards ile The Rolling Stones'u kurdu ve günümüzde bile hala turnelere çıkıyorlar.

Jagger'ın en küçüğü 2016'da 73 yaşındayken doğan sekiz çocuğu var. Ayrıca bu ayın başlarında 36 yaşındaki balerin sevgilisi Melanie Hamrick ile nişanlandığı iddia edildi. Hamrick'in parmağında ışıltılı bir yüzük takarken görüntülenmesi söylentilerin artmasına neden oldu.

Hamrick yüzüğünün, bir söz yüzüğü olduğunu söylerken, arkadaşları da ikilinin nişanlı olduklarını iddia etti.

Çifte yakın kaynaklar, Hamrick'in yakın zamanda New York'a yaptığı bir gezide Jagger ile nişanlandığını kabul ettiğini söyledi.

Çiftin bir düğün planı olmasa da ünlü balerin için bu nişan bile oldukça önemli kabul ediliyor.