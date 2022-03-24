Robot yarışmasında Türkiye'yi dünyada temsil etmeye hak kazandılar ama şampiyonaya gidemiyorlar

Türkiye'nin köklü okulları arasında yer alan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da düzenlenen First Robotik Yarışması bölgesel ayağında şampiyon oldu.

7 YILDIR YARIŞMALARA KATILIYORLAR

Aralarında Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya'nın da olduğu 49 takım arasından sıyrılan 'İSTANBULLS 6064' robot takımı birinci oldu. Dört öğretmen ve 10 öğrenciden oluşan robot takımı 7 yıldır yarışmalara katılıyor.

DESTEK BEKLİYORLAR

150 bin liraya mal olan ve geri dönüşüm malzemelerinden de yararlanarak yaptıkları robotun yazılımı da öğrencilere ait. İstanbul'da aldıkları şampiyonlukla Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek yarışmaya katılma hakkı kazanan öğrenciler destek bekliyor.

SPONSOR BULAMAZLARSA GİDEMEYECEKLER

Öğrenciler, kısa süre içerisinde sponsor bularak gerekli işlemleri tamamlayamazsa 20- 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonaya katılamayacaklar.

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