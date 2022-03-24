Robot yarışmasında Türkiye'yi dünyada temsil etmeye hak kazandılar ama şampiyonaya gidemiyorlar
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İstanbul'da düzenlenen First Robotik Yarışması'nda 49 takım arasından sıyrılan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. "İSTANBULLS 6064" takımı, Nisan ayında Amerika'da düzenlenecek olan robot yarışmasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Ancak gençler, sponsorları olmaması nedeniyle Amerika'ya gidemeyecek.
Türkiye'nin köklü okulları arasında yer alan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul'da düzenlenen First Robotik Yarışması bölgesel ayağında şampiyon oldu.
Aralarında Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya'nın da olduğu 49 takım arasından sıyrılan 'İSTANBULLS 6064' robot takımı birinci oldu. Dört öğretmen ve 10 öğrenciden oluşan robot takımı 7 yıldır yarışmalara katılıyor.
150 bin liraya mal olan ve geri dönüşüm malzemelerinden de yararlanarak yaptıkları robotun yazılımı da öğrencilere ait. İstanbul'da aldıkları şampiyonlukla Amerika'nın Houston şehrinde düzenlenecek yarışmaya katılma hakkı kazanan öğrenciler destek bekliyor.
Öğrenciler, kısa süre içerisinde sponsor bularak gerekli işlemleri tamamlayamazsa 20- 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonaya katılamayacaklar.