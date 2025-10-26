Roborock Robot Süpürgeler Güney Kore'de Büyük İlgi Gördü

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki büyük bir alışveriş merkezinde sergilenen Çin menşeli Roborock marka robot süpürge, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Robot kol ile donatılan cihazın bir çorabı kavrayarak kutuya atması, izleyenlerden büyük alkış aldı.

ABD merkezli bir araştırma şirketinin verilerine göre Roborock, Güney Kore'nin robot süpürge pazarında yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip. Şirket, üst düzey segmentte ise yüzde 70'in üzerinde pazar payıyla liderlik konumunu güçlendiriyor.

Marka, Güney Kore'nin yanı sıra Asya-Pasifik bölgesinde de hızla büyüyor. Japonya'da Amazon üzerinde düzenlenen bir promosyon etkinliğinde birçok Roborock ürünü en popüler robot süpürgeler arasında yer aldı. Avustralya'da ise ürünleri, en çok satanlar listesinde ilk 10'da girdi.

Güney Kore'den 2.000 kilometreden fazla uzaklıkta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Huizhou kentinde yer alan Roborock'un akıllı üretim tesisi, yüksek verimlilikle üretim yapıyor ve buradaki robot süpürgeler dünya genelindeki müşterilere ulaştırılıyor.

Çin'deki fabrikalardan Asya-Pasifik bölgesindeki evlere uzanan süreçte, Çinli robot süpürge markaları yurt dışındaki tüketiciler nezdinde giderek daha fazla rağbet görüyor.