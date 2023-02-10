Rize'ye getirilen depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı: "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim"

RİZE Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede minibüsle Rize'ye getirildi.

Rize'de yaşayan 80 yaşındaki Necat Muhaciroğlu, gezmek için çocuklarının yanına gittiği Malatya'da depreme yakalandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremde yaşadıklarını anlatan Muhaciroğlu, gece namaz için uyumadığı esnada sallanmaya başladıklarını söyledi. Sallanmaya başlayan evde Muhaciroğlu, öleceğini sanıp salavat ve dualar okumaya başladı. Depremin durmasıyla evinden sadece ceketini alıp çıkan Muhaciroğlu, ilk depremde zarar görmeyen akrabalarının evine gitti. Gün içerisinde meydana gelen 2. depreme de evde yakalanan Muhaciroğlu, daha sonrasında dışarıda kalmaya başladı. Depremin 4. gününde ise Rize'den yardıma giden bir minibüs ile geri dönen Muhaciroğlu, evde iken hala daha korktuğunu ifade etti.

Korkudan Rize'ye gelmesine rağmen hala daha ayaklarının titrediğini belirten depremzede Necat Muhaciroğlu, "Malatya'da çocuklarım vardı. Onların yanına gezmek için gittim. Gece namazımı kılacaktım o yüzden kalkmıştım. Saat gece 04.00 sularında rüzgar gibi bir şey esti. 9 katlı bina sallanmaya başladı. Bende salavat ve dua etmeye başladım. Kaçacak bir şansımız yok. Elbiselerimizi aldık ve dışarıya çıktık. Evi çöken oldu, evinin altında kalan oldu, dışarı çıkamayan oldu, korkudan ölen oldu. Ne edeceğimiz şaşırdık. Ondan sonra bir akrabamızın evine gittik. Aynı gün içerisinde deprem tekrardan oldu. Ben de 'Allah'ım al canımızı da kurtaralım' dedim. Daha sonra 15 dakikada bir deprem oluyor. Buraya geldiğimizde kurtardık sallanmaktan. Uyuduğum zaman korkudan havaya zıplıyorum. Zannediyorum ki deprem oluyor. Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim. Evden çıktık, dışarıda herkes oturuyor. Ayaklarımız hala daha titriyor" ifadelerini kullandı.