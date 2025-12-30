Haberler

Rize ve Artvin'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Rize ve Artvin'in bazı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Öğrencilerin güvenliği ön planda tutuldu.

Rize ve Artvin'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Çamlıhemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kar yağışının devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde etkisini artırarak devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilmiş, öğrencilerimizin güvenliği öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda 30 Aralık Salı günü ilçemizde taşımalı eğitim kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okullarımızda bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz."

Artvin

Artvin'de de merkez ve 4 ilçede yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, il genelinde devam eden kar yağışına ilave don ve aşırı buzlanma beklendiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, "Öğrencilerin güvenliği dikkate alınarak merkez ilçe ve bağlı köyler ile Şavşat, Murgul, Ardanuç ve Borçka ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde 30 Aralık Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Öte yandan, aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
