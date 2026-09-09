Rize Valisi Baydaş : "(Denize zorunlu iniş yapan uçak) Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok"
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Rize Valisi Baydaş : "(Denize zorunlu iniş yapan uçak) Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok"
Rize Valisi Baydaş : "(Denize zorunlu iniş yapan uçak) Belçika vatandaşı iki erkek sağ olarak Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından alındılar, hayati tehlikeleri yok"
Kaynak: AA