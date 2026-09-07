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Rize'nin yükseklerine kar yağdı

Rize'nin yükseklerine kar yağdı
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RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı. Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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