Rize'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Güncelleme:
Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, yüksek kesimlerdeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. İkizdere ilçesi ve Ovit Dağı çevresinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kentte, hava sıcaklıklarının dünden itibaren düşmesiyle başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
