Üye Girişi
Haberler

Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Güneysu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, AA muhabirine, ilçeye bağlı Yukarı Islahiye köyünün Derebaşı mevkisinde dünden itibaren iki örtü yangını meydana geldiğini söyledi.

Yangınlardan birinin söndürüldüğünü belirten Yelek, "Diğer noktada ekiplerimiz müdahale çalışmalarına devam ediyor." dedi.

İkbal, yangının örtü şeklinde olduğunu vurgulayarak, "Şu an her şey kontrol altında. Engebeli yapısı dolayısıyla araçlarımız araziye intikal edemiyor. Elimizden geldiğince müdahale çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın endişelenmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed İkbal Güneysu Rize Acil Durum Doğa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

4 Kasım hangi burç? Doğum günü 4 Kasım olanların burcu ne? 4 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 4 Kasım hangi burca aittir? 3 Kasım hangi burç? 3 Kasım günü doğanların burcu ne? 3 Kasım burcu özellikleri nedir, sembolü ve gezegeni ne? 3 Kasım hangi burca aittir? 2 Kasım hangi burç? 2 Kasım günü doğanların burcu ne? 2 Kasım burcu özellikleri nedir? 2 Kasım hangi burca aittir? 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım günü doğanların burcu ne? 1 Kasım burcu özellikleri nedir? 1 Kasım hangi burca aittir? Arya isminin anlamı nedir? Arya nedir, ne demek, hangi dilde? Arya ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Arya anlamı ne? Livakoviç neden yok, nerede? Livakoviç sakat mı, cezalı mı? İrfan Can Eğribayat hatalı gol İZLE! (Fenerbahçe - Adana Demirspor) Fair competetion ne demek? Fair competetion anlamı ne? Asel isminin anlamı nedir? Asel nedir, ne demek, hangi dilde? Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu? TDK'ya göre Asel anlamı ne? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB-ADS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Adana Demirspor maçı CANLI izle! 3 Nisan FB-ADS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 3-4 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Van'da mazbata kime verildi? YSK mazbatayı Abdulahat Arvas'a mı Abdullah Zeydan'a mı verdi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Alya isminin anlamı nedir? Alya ne demek, hangi dilde? Alya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Alya anlamı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title