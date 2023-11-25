Rize'nin Fındıklı ilçesinde trafik kazası: 1 ölü
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 75 yaşındaki Hafize Döne olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Fındıklı geçişinde Mehmet O. yönetimindeki 52 AP 200 plakalı otomobil, yolun karşısında geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hafize Döne'ye çarptı.
Döne, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel