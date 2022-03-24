Rize içme suyu kaynakları donma tehlikesi

RİZE (AA) - Rize'de, kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı olarak içme suyu kaynaklarındaki donma nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçenin üst kesimlerinde su kesintileri yaşanabileceği bildirildi.

Rize Andon İçme Suyu Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rize'de son 10 günde yaşanan aşırı kar yağışlarının, Rize Andon içme suyu havzalarında ortam sıcaklığının sıfırın altına düşmesine, dere yataklarında donma olayının oluşmasına ve doğal sonucu olarak da yağan karın erimeyişinin içme suyu kaynakları debisinin ciddi oranda azalmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su kaynaklarındaki debinin, arıtma tesisi ihtiyaç debisinin altına düşmesi, Andon içme suyunu kullanan Rize merkez dahil sekiz ilçe belediyesinin özellikle üst kotlarda yer alan içme suyu depolarına yeterli miktarda ve istenilen basınçta suyun verilememesine neden olmaktadır. İçme suyu havzalarının bulunduğu üst kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gelmesiyle su arzı sorunsuz bir şekilde sağlanacaktır."