Rize Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Rize Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Rize Halk Eğitim Merkezi tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen yıl sonu sergisi, hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Serginin açılışına Rize Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

Rize Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı.

Rize Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Feridun Ümran Kandil, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın eşi Zeyneb Baydaş ile vatandaşlar katıldı.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları beğeniye sunuldu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Güncel
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