Rize gündem haberi... Rize'de sağanak; heyelanlarda kapanan 9 köy yolu açıldı

RİZE'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yaşanan heyelanlarda kapanan 9 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağışla birlikte Çayeli ilçesinde 7, Fındıklı ilçesinde ise 2 köy yolu, meydana gelen heyelanlar sonucu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açtı.İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yağışların Çayeli ve Fındıklı ilçelerinin bazı köylerde olumsuzluklara neden olduğu belirtilerek, "Yağışlar sonrasında Çayeli ilçesine bağlı Ortaköy, Musadağı, Kestanelik, Zafer, Yeşilköy, Yenihisar ve Kaçkar köylerinde, Fındıklı ilçesine bağlı Sümer ve Derbent köylerinde heyelanlar meydana gelmiş ve söz konusu yollar ulaşıma kapanmıştır. Ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde sorumluluk alanımızdaki yollarda oluşan tüm olumsuzluklar giderilmiş ve ulaşım yeniden sağlanmıştır" denildi.