"Rize Günleri" 7-10 Mayıs'ta Ankara'da.

(ANKARA) - "Ankara Rize Günleri" 7-10 Mayıs'ta Başkent Millet Bahçesi'nde yapılacak. Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Rize Dernekleri Federasyonu (RİDEF) Genel Başkanı Muammer Bostan, "Rize Günleri" öncesinde basınla bir araya geldi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve RİDEF Genel Başkanı Muammer Bostan, Ankara Kent Konseyi ana binasında, 7-10 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da yapılacak "Rize Günleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Rize Dernekleri Federasyonu'nun kendi yöresindeki bütün güzellikleri, oradaki diliyle beraber bu kente taşıyıp bu kent üzerinden farkındalığı arttırma arzusunu çok değerli bulduk biz. Benzer etkinlikler olursa eğer Ankara'yı yüceltmek, ortak değer bulur ve Ankara üzerinden kendi değerlerini dünyaya duyurmak şeklinde bir irade konulursa bütün hemşehri dernekleriyle çalışmaları yapmayı çok arzu ediyoruz. İçeriye baktığım zaman sadece içe dönük, kendi memleketine dönük değil bu kentteki birbirine olan aşkı birbirine olan tebessümü artıracak bir farkındalık gördüm, çok hoşuma gitti. Farklı kültürlerle bir kültür sanat kenti haline gelme konusunda olağanüstü emek verileceğini öngördüm. Etkinlikte sadece gastronomi görmedim ben aynı zamanda içerik oluşturan, kültürü taşıyan, ortak akılla politika geliştirmeyi önemseyen bir tartışma ortamını da bir hemşehrilik organizasyonunda, festivalinde görmek çok ilgimi çekti. O açıdan bu kentin en değerli paydaşları olan sizler, büyük ajanslarımız, gazetelerimiz ve son dönemin en etkili unsuru olan sosyal medya içerik oluşturucuları bu kentteki bütün etkinliklere büyük katma değer oluşturdunuz. Bu kentteki her değerli içeriğe sahne olmak bizim boynumuzun borcu. Kimin bakmadan, hepsinin bizim için çok değeri vardır. Katma değer oluşturacak, genç işsizliği azaltacak, bu kentteki sosyalleşmeyi ileriye taşıyacak olan her içeriğin bekçisidir AKK."

Muammer Bostan: "Türkiye'nin ilk açık hava dumansız etkinliğini yapacağız"

Muammer Bostan da Rize Günleri'ne ilişki bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Ankara'da bir il tanıtım günleri, geleneği hepimizin malumu öyle bir gelenek var, yapılıyor. Fakat biz bundan rahasızlık duyduk. Onu çok net olarak söylemek istiyorum. Yani bir hafta arkadaşımla A şehrinin ismi yazan esnaflar bir sonraki hafta aynı esnaf arkasında farklı isim yazan esnaflar. Sahnede bir sanatçı, öbür tarafta peynir, zeytin satılan bir yer. Oldu bitti maşallah. Hayır. Bizler Rizeliyiz ama bu şehirde yaşıyoruz. Ankara'da yaşıyoruz, Ankaralıyız. Bizler Ankara'nın sırtına yük olan değil, Ankara'nın yükünü alan bir şehrin evlatlarıyız. Ankara'ya yük olan değil, Ankara'da katma değer üreten, Ankara'da istihdam yaratan bir şehrin evlatları olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Ankaralılık komşuluk, hemşehricilik bilincimizi arttırmak için en güzel mekanlardan bir tanesi AKK'ydi. Başkanımızın bu konuda yapmış olduğu çalışmalar gerçekten bizi gururlandırıyor. 7-10 Mayıs'ta Ankara'ya Rize'yi taşımak istiyoruz. Sadece peynir, zeytin satan değil. O alanda göreceğiniz bütün esnafın hepsi Rize'nin en tanınmış markalarının sahipleridir. Rize esnafı dışında hiçbir tane esnaf görmeyeceksiniz orada. Bizler Ankaralı hemşehrilerimizi kandıran değil onlara gerçekten güzel anlar yaşatmak için bir organizasyon yapıyoruz. Bu Millet Bahçesi'nde yapacağımız etkinlikte sizlere çok ihtiyacımız var. Biz çok büyük bir çalışma içerisindeyiz. Ama şunu söylemek istiyorum, sizlerin desteği olmazsa bu yapacağımız çalışmanın gerçekten çok zayıf kalacağına inanıyoruz."

Bu yapmış olduğumuz Rize Günleri'nin başka illere de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz. Bu etkinliğimizin ana temalarından bir tanesi Türkiye'nin ilk açık hava dumansız etkinliğini yapacağız. Millet Bahçesi'nde konser alanlarında, alışveriş alanlarında, stantların bulunduğu yerlerde, etkinlik yapılan yerlerde sigara içilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu Türkiye'de ilktir. Sağlık Bakanlığı'mızın çok büyük desteğini görüyoruz, teşekkür ediyorum. 6 Mayıs'ta Ankara Kent Konseyi'nin bisiklet meclisiyle beraber Rize etabı bisiklet turu yapacağız. Sağlık Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, milletvekillerimiz, Rize Valimiz, Ankara bürokratlarımız, siz değerli basın mensuplarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. ve sonrasında saat 10.30'da Rize Günleri'nin basın lasmanını orada gerçekleştireceğiz."

Kaynak: ANKA