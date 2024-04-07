Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Rize'deki Tarihi Tulun Camisi Restore Edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Kalkandere ilçesinde restore edilen tarihi Tulun Camisi ibadete açıldı.

Kalkandere Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşçılar Mahallesi'nde, moloz taş kullanılarak inşa edilen tek katlı tarihi cami, İl Özel İdaresince restore edildi.

Yaklaşık 8 ay süren restorasyonun ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa, Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Açıkgöz, tarihi Tulun Camisi'nin ilçenin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek, "Restorasyon çalışmalarıyla ömrü uzatıldı ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Caminin ibadet işlevinin yanı sıra inanç turizmine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Emin Albayrak Ahmet Açıkgöz Kalkandere Rize Cami Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title