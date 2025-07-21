Rize'de Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolünü kaybeden yolcu otobüsünün refüje çıkıp demir korkuluklara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Rize'de Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü refüje çıkıp demir korkuluklara çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsün şeridinde seyrettiği esnada yoldan çıkıp, refüjdeki demir korkuluklara çarptığı anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel